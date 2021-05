Turistas animam Porto Moniz

É um cenário bem diferente do que tem sido o último ano, com a crise pandémica afectar fortemente o comércio e a hotelaria do Porto Moniz.

Hoje os turistas fizeram-se ver em grupos e ocupando uma ou outra esplanada e até esgotaram os espaços de estacionamento.

Além disso, as piscinas naturais continuam a ser um autêntico cartaz de visita atraindo algumas centenas visitantes. Só hoje as piscinas registaram cerca de 600 entradas.

Também no dia de hoje foi inaugurado o Espaço Artesão