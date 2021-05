Casa do Povo do Porto Moniz apoiou 60 famílias em 2020

O grupo parlamentar do PSD visitou hoje, dia 28 de Maio, no âmbito das Jornadas Locais, a Casa do Povo do Porto Moniz.

Trata-se, conforme sublinham os social-democratas, da instituição mais antiga do concelho, fundada em 1973, e que presta "um serviço fundamental no apoio social à comunidade".

Com efeito, a Casa do Povo do Porto Moniz é uma das instituições parceiras do programa FAROL (Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais), tendo apoiado 60 famílias em 2020, revelou na ocasião o deputado Valter Correia.

O social-democrata ressalva que o trabalho social daquele organismo "vai muito mais além", destacando, entre outras valências, o ensino do português aos luso descendentes regressados da Venezuela.

Valter Correia adiantou ainda que existem outros projectos que estão a ser estudados pela instituição, que "há cerca de 8 anos não recebe qualquer apoio da Câmara Municipal", critica.

“Se não fosse o apoio do Governo Regional, através dos contratos-programa, esta instituição estava já de portas fechadas”, disse, realçando que os principais protocolos de colaboração são com a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais e com a Secretaria da Agricultura.