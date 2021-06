Governo Regional tem como objectivo estratégico a "protecção das crianças e jovens", assume Augusta Aguiar

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, esteve presente, esta manhã, na apresentação do IX Sarau de Ginástica, uma iniciativa do Núcleo de Actividades Rítmicas Expressivas da Escola Básica e Secundária da Calheta, com o apoio da Câmara Municipal da Calheta.

Esta foi a 9.ª edição deste Sarau, este ano o tema escolhido faz alusão aos direitos das crianças, como resposta ao desafio lançado pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Calheta, para assinalar os 30 anos da adopção de Portugal à Convenção dos Direitos da Criança e celebrar o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil.

O Governo Regional não poderia deixar de se associar a este evento, como forma de alertar e sensibilizar para a importância de assegurar, a todo o momento, a proteção das nossas crianças e jovens. As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens desempenham um papel de proximidade determinante, no que diz respeito à promoção dos direitos das crianças e dos jovens, à proteção da infância e da juventude, para que se possa prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. O Governo Regional tem como um dos seus objectivos estratégicos a proteção das crianças e jovens, e tem vindo a desenvolver todas as medidas necessárias, no sentido de alcançar este objectivo. As CPCJ são parceiras fundamentais do Governo Regional nessa missão. Augusta Aguiar, Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania.

Augusta Aguiar aproveitou a ocasião para transmitir à população que “pode continuar a contar com o apoio do Governo Regional, nas mais diversas vertentes, e, no que diz respeito à área da inclusão social e cidadania, com especial enfoque no apoio às pessoas mais vulneráveis e com maiores carências, com uma atenção particular à população mais idosa, àqueles que perderam o seu posto de trabalho, aos mais carenciados, às crianças e jovens em risco e às pessoas com deficiência".

A secretária dirigiu uma palavra de agradecimento à Escola Básica e Secundária e à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Calheta pela iniciativa, e também pelo facto do Sarau de Ginástica ter como tema central um assunto tão importante para toda a sociedade, como são os direitos das crianças.

Augusta Aguiar destaca que com esta iniciativa "deu-se mais um passo importante na sensibilização e consciencialização da sociedade para as várias problemáticas que ainda afectam as crianças, e a forma de, em conjunto, lutarmos por um mundo melhor para as nossas crianças e jovens. São o futuro da nossa Região”.