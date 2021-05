Buscas por desaparecido retomadas com recurso a drone

Foram esta manhã retomadas as buscas para encontrar o homem de 52 anos que desapareceu no Pico da Atalaia, no Caniço, na noite do último sábado.

Por mar está uma embarcação salva-vidas do Funchal e uma lancha da Polícia Marítima. Por terra está uma patrulha da Polícia Marítima e o SANAS-Madeira que está a tentar localizá-lo com recuso a um drone.

As buscas estão a ser feitas entre a Ponta do Garajau e Santa Cruz.