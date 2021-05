Trabalhos de planagem de zona de lazer na praia do Porto Santo

A zona de lazer na praia do Porto Santo, em frente ao Hotel Vila Baleira, foi alvo de trabalhos de aplanagem. Este é um procedimento habitual nesta época do ano, como preparação para a época alta.

A presença de máquinas na praia gerou alguma dúvida junto de vários cidadãos, mas a Secretaria Regional do Ambiente confirmou ao DIÁRIO ter conhecimento destes trabalhos. Aliás, a Capitania do Porto do Funchal foi informada para acompanhar o processo.

Neste momento, as máquinas já foram retiradas do areal da ilha dourada.