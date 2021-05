Acidente no Funchal entre autocarro e ligeiro causa dois feridos

Um acidente entre um autocarro da Horários do Funchal e um automóvel ligeiro de passageiros, causou esta manhã dois feridos.

O embate entre os dois veículos deu-se, antes das 9 horas, no entroncamento entre a Estrada Monumental e a Travessa dos Piornais.

As vítimas foram dois passageiros do autocarro, tendo inicialmente sido chamada uma ambulância e depois outra para a segunda vítima que se queixava de dores na coluna.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal enviaram duas ambulâncias para o local e a PSP tomou conta do sinistro, que acabou por condicionar a circulação naquela via.