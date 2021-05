PSD duvida da “bondade” dos apoios dados pela Câmara socialista de Machico

Emanuel Gomes, antigo presidente da Câmara Municipal de Machico e líder da actual oposição (PSD) na Assembleia Municipal, aproveitou a sessão solene comemorativa do Dia do Concelho para reforçar as críticas e colocar em causa as boas intenções do executivo socialista na distribuição de apoios.

Contestatário de “uma política quase exclusivamente de distribuição de pequenos apoios”, o social-democrata manifestou “sérias dúvidas para a bondade desses apoios”, ao mesmo tempo que reclamou “é preciso políticas mais arrojadas”.

Antes, lembrou que “esta pandemia pôs a nu as fragilidades do nosso país”, comprovada na existência de “mais de dois milhões de pobres” o que “é uma brutalidade”, afirmou.

Estava dado o mote para criticar a política social da governação de Ricardo Franco, depois de recordar que a “política nacional das últimas décadas, domínio quase absoluto das esquerdas”, fundamentando desta forma “o saldo de políticas erradas que mesmo assim continuam a ser defendidas por grande parte da população”, lamentou.

As cerimónias alusivas ao Dia do Concelho de Machico, que pelo terceiro ano consecutivo é assinalada a 8 de Maio – feriado municipal mantém-se a 9 de Outubro, dia do Senhor dos Milagres - tiveram início pelas 10 horas com o Hastear das bandeiras, nos Paços do Concelho, seguida da deposição de uma coroa de flores junto ao monumento de homenagem aos antigos combatentes, no Jardim da Graça.

Transitou depois para o Caniçal, para a Sala de Exposições Temporárias do Museu da Baleia, que pela primeira vez acolheu a restrita sessão solene do Dia do Concelho de Machico, reservada apenas aos eleitos locais dos dois órgãos municipais – Câmara e Assembleia. Usam da palavra nesta cerimónia limitada a menos de meia centena de ‘convidados’, os representantes dos grupos municipais – JPP, PSD e PS, por esta ordem – e fechar, os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Machico, Ricardo Franco e João Bosco Castro, respectivamente.