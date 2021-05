Madeira terá recebido 597 mil doses de vacina contra a Covid-19 até final de Setembro

Um momento importante. Foi assim que Pedro ramos se referiu à aplicação da dose 100 mil da vacina contra a Covid-19 na Madeira. A pessoa que recebeu essa dose estava no centro de vacinação do Madeira Tecnopolo. João Baptista Nóbrega tem 74 anos e recebeu a sua segunda dose.

Questionado sobre algum receio, respondeu que “é melhor apanhar a vacina do que o vírus” e manifestou-se consciente dos cuidados que são necessários. “Não quer dizer que tenha de baixar a guarda.”

As palavras foram, de alguma forma, secundadas por Pedro Ramos. O secretário regional da Saúde apelou a isso mesmo, a que sejam mantidos todos os cuidados de prevenção, mesmo nas pessoas que já foram vacinadas. Aliás, pediu mesmo que, também elas, façam os testes de antigénio, de 15 em 15 dias, que o Governo Regional disponibiliza nas farmácias. Mas o apelo foi mais abrangente. “Façam o teste de 15 em 15 dias e respondam ‘Sim’, quando forem chamados para serem vacinados."

Sobre o processo de vacinação, o Governante revelou que, entre doses já recebidas e as aguardadas até ao final de Setembro, a Madeira deverá alcançar as 597 mil doses. Isso possibilitará, até ao mesmo mês ou em Outubro, alcançar os 176 mil vacinados, que é o número estimado para a Madeira alcançar a imunidade de grupo.

Neste momento, revelou ainda Pedro Ramos a Região tem 30% da população com uma primeira dose da vacina e 10% com duas doses.

Ainda relacionado com a vacinação, o governante revelou que, hoje e amanhã, termina a vacinação de professores. Entretanto, já chegaram 10 mil doses da vacina AstraZeneca e no dia 17 de Maio chegam outras sete mil. São todas destinadas a segundas doses a quem recebeu a primeira daquela marca.

No mesmo dia, 17 de Maio, devem chegar as primeiras doses da vacina da Janssen, do grupo Johnson and Johnson.

De agora em diante, é possível saber, em tempo real, o número de doses de vacina já administradas na Madeira, em https://web.sesaram.pt/COVID19_INFO.

para assinalar a pliacação da dose 100 mil da vacina, deslocaram-se ao Madeira Tecnopolo representantes de todos os centros de vacinação, membros da Secretaria da Saúde e do SESARAM. Foram entregues pequenas placas comemorativas.

A marcar o momento esteve, igualmente, uma actuação da enfermeira Márcia Aguiar, que cantou vários temas muito conhecidos da música portuguesa, como 0 'Melhor de Mim', de Mariza, que garante que "a tormenta passará".