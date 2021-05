Miguel Albuquerque nomeia mais um adjunto para a Presidência

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nomeou mais um adjunto para o seu gabinete. A nomeação produz efeitos desde o passado dia 1 de Maio.

De acordo com o Despacho n.º 167/2021 publicado hoje em Jornal Oficial da Região, trata-se de Roberto Almeida Santos, licenciado em Organização e Gestão Hoteleira, natural da Marinha Grande.

De acordo com a nota curricular publicada em JORAM, Roberto Almeida Santos entre 1993 e 1998 desempenhou de diversas funções administrativas e financeiras em empresas do Grupo Cimpor - Cimentos de Portugal S.A. Entre 1998 e 2002 foi director Financeiro e Administrativo da EJA S.A. e entre 2002 e 2003 foi Sócio Gerente da JV, Consultadoria de Marketing, Lda. Em 2003 passou a assumir o Controlo de Gestão do Grupo Regency Hotels & Resorts e entre 2006 e 2009 foi director Financeiro e Administrativo na Madeira Golden Age - Exploração Turística S.A..

De 2014 até à presente data foi Presidente da APCINM - Associação dos Profissionais do Centro Internacional de Negócios da Madeira tendo sido Director Geral na empresa Eutelsat Madeira (subsidiária da Multinacional Eutelsat S.A.) entre 2009 e 2020.