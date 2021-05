Deu murro no examinador depois de ter chumbado na condução

Um jovem agrediu, com um murro, o examinador logo depois de ter conhecimento que havia chumbado no exame para obtenção da carta. O lesado já denunciou o crime à Polícia de Segurança Pública.

O insólito episódio ocorreu na última quarta-feira, nos Barreiros, no Funchal, no local onde têm início e fim as provas práticas de condução.

Segundo apurou o DIÁRIO, o exame de condução não correu bem e, no final, o aluno procurou saber se teria 'luz verde' para obter a carta, não obstante alguns percalços ocorridos durante a prova decisiva.

Ao perceber que tinha chumbado, o rapaz saiu do carro, fechou a porta e quando já se iniciavam os preparativos para a próxima prova prática de condução, o jovem surpreendeu o examinador, quando este ainda estava sentado no carro, desferindo um murro, deixando-o a sangrar do nariz.

Os 'primeiros socorros' acabaram por ser prestados por uma aluna que aguardava para iniciar o exame. Acorreu a um bar e trouxe guardanapos para estancar o sangue.

O agressor colocou-se em fuga mas foi facilmente identificado através dos dados pessoais reportados pela escola de condução ao examinador. Dados que estão na posse da PSP. O processo-crime segue os trâmites na esquadra do Funchal.