Formação e empreendedorismo agrícola em força no Porto Santo

O secretário regional da agricultura, Humberto Vasconcelos, esteve ontem no Porto Santo para visitar diversos espaços e serviços que estão ligados à sua tutela.

No entanto, a formação é um sector em que o Governo Regional, nomeadamente a Secretaria Regional da Agricultura, apostou muito na ilha do Porto Santo.

"Viemos acompanhar um conjunto de agricultores, mas acima de tudo para, porque estamos a realizar uma formação especifica para empreendedorismo agrícola, e temos cerca 23 formandos", explicou o governante.

O trabalho que está actualmente a ser realizado “é muito importante para familiarizar estes jovens e as pessoas que estão no desemprego com a actividade agrícola”, disse.

Humberto Vasconcelos sente que as pessoas “estão muito agradadas, há uma adesão muito grande e assiduidade plena dos formandos”.

Para a realização desta acção de formação foi preciso deslocar à ilha um conjunto de formadores em diversas áreas especificas na agricultura, e dando assim, “formação para transmitir saberes e conhecimentos a cada um deles”.

Durante o dia de ontem foram feitas diversas visitas a vários espaços agrícolas, de jovens empreendedores, nas áreas da vinha, hortícolas

“Isto demonstra bem o trabalho a nível agrícola que está a ser realizado na ilha do Porto Santo e que está a dar os seus frutos”. Humberto Vasconcelos, secretário regional da Agricultura

"Tem sido um trabalho persistente com acompanhamento técnico, também estivemos a projectar o futuro, transmitindo às autoridades locais, como o presidente da Câmara do Porto Santo, o que é que o Governo Regional pretende realizar na área agrícola”, concluiu Humberto Vasconcelos.