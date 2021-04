Obras encerram ramo de saída da via rápida em Santa Luzia esta sexta-feira

A ViaLitoral anunciou que vai levar a cabo, amanhã, sexta-feira, obras de repavimentação na via rápida.

Por esse motivo, o ramo de saída 11, em Santa Luzia, estará encerrado no sentido Machico - Ribeira Brava, desde as 19 horas de sexta-feira e até às 7 horas do dia seguinte.

Como alternativa é sugerida a utilização dos nós anteriores e seguintes.