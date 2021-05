Guias improvisam circuitos turísticos é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Muitas atracções e roteiros da Região continuam encerrados, devido à pandemia. Situação tem sido contornada pelos profissionais em forma de improviso, para que os visitantes não se sintam defraudados.

Outros dos assuntos em destaque está relacionado com a noite madeirense, que regressou a meio gás. O alargamento do horário de funcionamento de bares e restaurantes trouxe mais clientes, no entanto, o movimento ainda está longe de outros tempos.

Na edição deste sábado fique ainda a saber que estão reservados 5 milhões para a rede viária de Machico Ricardo Franco, presidente da Câmara, fala no “maior investimento da última década” no município que celebra hoje o Dia do Concelho.

Pode também ler que os testes rápidos detectaram 16 casos positivos. Farmácias testaram, até quinta-feira, 2.649 pessoas no âmbito da campanha que arrancou a 26 de Abril.

E ainda que 60% dos madeirenses estão sem dinheiro para férias lá fora.

Isto e muito mais para ler no DIÁRIO. Bom fim-de-semana.