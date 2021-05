Amanhã, entre as 11 e as 12 horas, será administrada, no Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo, a vacina número 100.000 contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira.

O momento contará com a presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.