CDS congratula-se com a investigação voltada para a economia do mar

O CDS promoveu, esta manhã, um conferência de imprensa, na Direcção Regional do Mar. Na ocasião, António Lopes da Fonseca congratulou-se com a investigação voltada para a economia do mar que está a ser realizada na Madeira.

"Os madeirenses e portosantenses não têm verdadeiramente a noção da importância que o mar tem para a sua Região. E, felizmente, através da criação da Secretaria do Mar e Pescas, bem como com a criação desta Direção Regional do Mar, começam-se a ver e a vislumbrar o trabalho que tem vindo a ser feito, cada vez mais com profundidade. Trabalhos esses também decorrentes dos projectos europeus que são, sem dúvida, fundamentais", vincou o líder parlamentar do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira.

Lopes da Fonseca adiantou que "nos próximos 10 anos" a Madeira receberá "muitas verbas", "quer do quadro comunitário e também do quadro que vai ser implementado pela Comissão Europeia, relacionado com o Plano de Recuperação e Resiliência", virados para a área do mar.

O Grupo Parlamentar do CDS assume-se, assim, "satisfeito" com aquilo que estes programas podem trazer não só para a pesca, mas também do turismo.

Cada vez mais a economia do mar tem um potencial que a Região deve aproveitar, implementar e aprofundar. Basta vermos que, nestas matérias, a Região Autónoma dos Açores está mais avançada porque já há muito tempo começou a investir na economia do mar.

Os centristas revelaram ainda que, "em breve", vai ser criada uma legislação por parte da Secretaria do Mar, no sentido de possibilitar a captura da gamba da madeira, em cerca de 10 a 15 toneladas por ano.