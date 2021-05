Associação Portuguesa Deficientes faz testes rápidos gratuitos

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites em parceria com a Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira e com a Achada Fisio Clinic, vai realizar testes rápidos à Covid-19, gratuitos, aos seus colaboradores e a alguns sócios com deficiência.

"O objectivo é rastrear, de modo a dar mais segurança para a realização de actividades e apoio aos mesmos. Começaremos com os sócios que, de forma mais frequente, se deslocam até nós para treinos e actividades, e posteriormente, caso tenhamos disponibilidade, chegará aos demais interessados"

A testagem tem lugar na sede da Associação em Santo António a 10 de Maio às 10 horas.