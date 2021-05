Ralis podem regressar em Junho

Os ralis podem estar de regresso às estradas da Madeira no próximo mês de Junho, mas está tudo dependente da evolução da situação de pandemia e, obviamente, da decisão posterior do Governo Regional.

Uma ideia transmitida pelo representante da FPAK para a Madeira, Pedro Araújo, numa reunião mantida este final de tarde com os clubes organizadores de provas. Isto depois de ter estado reunido de manhã com o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e com o director regional de Saúde, Herberto Jesus.

A ideia passa pela realização de duas provas antes do Rali Vinho da Madeira, ou seja aquelas que já se encontravam esquematizadas: o Rali da Ribeira Brava, que deverá realizar-se a 26 de Junho, e o Rali do Marítimo/Município de Machico, também com data oficiosa de 17 de Julho. Estas duas provas avançam duas e uma semana respectivamente, em relação às datas inicialmente previstas.

Já o Rali da Calheta, que já fora adiado, mantém com data indefinida.

As provas das outras especialidades do automobilismo, nomeadamente rampas e clássicos, terão que ajustar ainda os respectivos calendários.

Refira-se que esta reunião contou com a presença de todos os clubes organizadores de provas, mais a AMAK, Clube de Automóveis Clássicos e Associação de Karting, tendo contado com a presença da comunicação social.