Há 30 anos, a Madeira aguardava com expectativa e boatos a visita do Papa João Paulo II

Há 30 anos, a visita à Madeira do Papa João Paulo II era aguardada com expectativa e o programa da deslocação era divulgado nas páginas do DIÁRIO, mas alguns boatos ensombravam esta visita.

O DIÁRIO de 4 de Maio de 1991 noticiava que corria no Continente que o Papa possivelmente não viria à Madeira. "Motivo: os «ventos fortes» que poderão fazer sentir-se no dia 12 em Santa Catarina. O DIÁRIO DE NOTÍCIAS contactou ontem [3 de Maio] o Instituto Nacional de Meteorologia e ficou a saber que ninguém pode, de momento, prever alteração da tendência para o bom tempo que se perspectiva até, pelo menos, ao dia 8. Mais uma vez, é distorcida a imagem do Aeroporto de Santa Catarina, que por acaso não é encerrado mais vezes ao ano do que os aeroportos continentais e açorianos. As autoridades madeirenses não gostaram da especulação criada e já reagiram", escrevia.

Na mesma edição, o DIÁRIO dava conta do programa da visita programada para 12 de Maio. "Todos os madeirenses lerão oportunidade, talvez única, de verem de perto, Papa João Paulo II. O Papa que chegará ao Aeroporto do Funchal pelas 10 e 30 horas, será recebido na placa de estacionamento das aeronaves, pelo Bispo do Funchal, o qual, como anfitrião, fará a apresentação de Sua Santidade às Autoridades Nacionais e Regionais. Sua Santidade não beijará o solo madeirense dado que esse significativo acto acontece apenas, quando o Papa visita um País pela primeira vez. O Papa visita Portugal pela segunda vez."

O percurso que seria feito no 'Papamóvel', os pormenores da missa celebrada nos Barreiros, o almoço no Paço Episcopal e novo passeio no Papamóvel até aeroporto para a viagem de regresso, era explicado com pormenor nas páginas do DIÁRIO de há 30 anos, onde também era noticiado que, depois do Papa João Paulo II, a Madeira iria receber a visita de Lech Walesa.

"O Presidente da Polónia Lech Walesa deverá visitar a Madeira no próximo Outono, durante a sua estada oficial em Portugal. É assim o segundo polaco mais famoso no Mundo, depois do Papa João Paulo II, a efectuar neste ano uma viagem à ilha que acolheu o rei Ladislau III no século XV e o marechal Pilsudsky há 60 anos", noticiava o DIÁRIO.

Na edição de há 30 anos, entre muitas outras notícias, o DIARIO destacava a presença de Dulce Pontes no Festival da Eurovisão, com 'Lusitana Paixão', as facilidades dadas pelo Governo aos seus inquilinos, o facto das tropas soviéticas ameaçarem «arrasar» território arménio e o jogo do União com o 'lanterna vermelha' de então.

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 4 de Maio de 1991 e recorde estas e outras notícias