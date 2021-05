O presidente do Governo Regional continua a pedir “contenção” à população madeirense, porque só assim vai poder aligeirar as medidas em vigor, mas garante que “não será nada prematuro”. “Dentro de 14 dias vamos fazer uma análise da situação pandémica (…) e se tudo correr bem, ainda não sei, vamos avaliar o alargamento de alguns horários, incluindo o da restauração”.

Esta tarde, numa visita às obras de beneficiação do Museu Quinta das Cruzes, Albuquerque disse ainda que a campanha de vacinação contra a Covid-19 entra numa nova fase, com a inoculação a cerca de 2 mil profissionais do sector do turismo por dia.

Os carreiros do Monte estão a ser vacinados esta tarde, num leque de pessoas que vai abranger também motoristas de táxi, motoristas de transfers, ‘front-desk’ nos hotéis, etc. “Um processo célere, com quase duas mil vacinações por dia, de todo o sector”, garantindo sempre que os grupos prioritários, nomeadamente os idosos, continuarão a ser vacinados.

Beneficiação do Museu Quinta das Cruzes ascendeu a 215 mil euros

Está concluída a empreitada de beneficiação do Museu Quinta das Cruzes, uma obra da responsabilidade da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da PATRIRAM, que “representou um investimento de 215.330,00 euros (já com IVA) do Governo Regional no património cultural regional e incidiu essencialmente na reparação de algumas patologias, de forma a garantir as condições normais de funcionamento do museu, bem como a saúde pública do espaço”.

Os trabalhos incluíram ainda a reparação do tanque que armazena a água para a rega dos jardins e a reparação da estrutura em madeira do coro da capela, que se encontrava danificada devido à presença de térmitas, o que impossibilitava a utilização desta capela que integra o museu.

De acordo com a nota informativa do Governo, neste que é um dos edifícios históricos mais emblemáticos e um dos museus mais visitados na Região, foram executados também trabalhos de pintura exterior ao nível das fachadas e vãos do edifício principal do museu.