PSD propõe voto de saudação aos enfermeiros

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um voto de saudação aos enfermeiros, no âmbito das celebrações do Dia Internacional do Enfermeiro, que se celebra a 12 de Maio.

Em nota de imprensa, os social-democratas destacam o papel destes "protagonistas na arte do cuidar", que vieram tornar-se "ainda mais visíveis aos olhos da sociedade no último ano", devido à pandemia. Profissionais estes submetidos a "enormes pressões", mas cuja "enorme capacidade de trabalho, dedicação, empenho e coragem" sobressai no actual contexto pandémico.

"Num contexto tão difícil como aquele que estamos a viver, há mais de um ano, é justo e merecido que se louve o trabalho dos Enfermeiros e que se enalteça e repense o seu papel enquanto importantes membros das equipas de saúde", destaca o PSD.

Na mesma nota enaltecem ainda o "esforço" que o Governo Regional tem feito para "valorizar o trabalho dos enfermeiros", "através da melhoria das infra-estruturas, no aumento das certificações de qualidade e de contratações, na resolução de vínculos precários e no descongelamento de carreiras".

"Aliás, este trabalho é reconhecido pela própria Ordem que, recentemente, reiterou que a situação no arquipélago é muito melhor do que em Portugal Continental", reiteram.