‘Chumbada’ proposta de novo Regulamento para o estacionamento

Foi reprovado por maioria a proposta de Regulamento de Utilização de Lugares Públicos de Estacionamento pago à superfície com duração limitada, agora designado por Regulamento Geral do Estacionamento de Veículos à Superfície do Município do Funchal.

A proposta ‘só’ teve votos a favor da Coligação Confiança (19), tendo o PSD, CDS, PTP e o deputado independente Roberto Vieira votado contra (21 votos no total). A CDU absteve-se.

Sérgio Abreu, eleito pelo PS, responsabilizou a “coligação negativa e vingativa” pelo ‘chumbo’ e acusou a única deputada do PTP, Raquel Coelho, de fazer sempre “uns favores ao PSD”.

O PSD congratulou-se com a não aprovação do novo regulamento por entender que todos os que votaram contra a proposta do executivo municipal impediram assim "uma caça à multa".