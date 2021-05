Orquestra Clássica da Madeira no Salão Nobre da Assembleia

O Quarteto de Cordas do Atlântico, formação composto por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), realiza um concerto no próximo sábado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira com Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo: "O compromisso musical através do trabalho da dinâmica, da articulação, e do sentir a pulsação rítmica, e a importância destas abordagens em conjugações musicais mais reduzidas, com uma exposição individualizada dos músicos em palco, são uma excelente base para o resultado do naipe em orquestra", escreve a OCM em comunicado.

Os artistas vão interpretar obras de compositores como Mozart, Jenkins, Morricone e Joplin, para ouvir neste sábado. Uma rica conjugação de obras num formato de câmara de especial sonoridade.

Os bilhetes custam entre 5 e 10 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 18 horas.

PROGRAMA:

W. A. Mozart [1756-1791] - Quarteto em Si b

Enio Morricone [1928-2020] - "Cinema Paradiso”

Scott Joplin [1868-1917] – “The Favorite”

Carl Jenkins [1944- ] - “Palladio”

MÚSICOS:

Natacha Guimarães - Violino

Joana Costa - Violino

Marta Morera - Viola d`Arco

Jaime Dias - Violoncelo

