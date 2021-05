AD Machico regressa aos treinos esta quinta-feira

A equipa principal de futebol da Associação Desportiva de Machico retoma o trabalho amanhã, no Estádio de Machico pelas 20h00, de modo a preparar da melhor maneira a Taça da Madeira que, segundo a Associação de Futebol da Madeira, tem o seu início previsto para o fim de semana de 22 e 23 de maio.

Após um longo período de suspensão, a equipa principal volta aos treinos cumprindo com o Plano de Contingência da AD Machico aprovado pelo IA-Saúde e DRD a 15 de junho de 2020, de modo a salvaguardar a saúde dos atletas bem como a saúde pública, cumprindo também com a resolução nº362/2021 da Presidência do Governo Regional da Madeira, publicada no JORAM a 30 de abril, como também com o comunicado nº51 da Associação de Futebol da Madeira.

A Associação Desportiva de Machico, como desde a primeira hora afirmou, inscreveu todos os seus escalões nas competições a serem organizadas pela AFM até o final desta época, cumprindo com a sua missão que é promover e difundir a prática desportiva, cultural e recreativa junto da comunidade em que se insere, proporcionando a todos os atletas uma educação cívica e desportiva de qualidade, promovendo ainda a solidificação dos laços afetivos com o clube e reforçando a posição de mais alto representante desportivo da cidade.

Mesmo num contexto adverso, o clube tem vindo a conseguir, de uma forma organizada, responder a todos os desafios e dificuldades que têm surgido ao longo das duas últimas épocas, muito devido aos seus parceiros públicos e privados, que continuam a acreditar no clube, bem como aos seus sócios, como também a todos os seus colaboradores, que de forma incansável têm vindo a trabalhar para que a Associação Desportiva de Machico cumpra com a sua missão.