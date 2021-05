Associações ligadas à população sem-abrigo são “reconhecidas internacionalmente”

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, marcou presença, esta manhã, na apresentação do projeto de residência que foi atribuída pela Fundação Laps Portugal ao Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA). A Fundação Laps doou 70 mil euros para a reabilitação de uma habitação que será ocupada por 5 pessoas em situação de sem-abrigo.

Miguel Silva Gouveia referiu que “este é um dia importante na luta que travamos diariamente para dar melhores condições às pessoas que estão em situação de sem-abrigo na cidade do Funchal. A CMF tem apostado nas associações que desenvolvem trabalho social nesta área, como é o caso do CASA, que tem tido, desde a primeira hora, a colaboração do Município em diversas frentes.”

“O Município do Funchal apoia o CASA com a cedência de espaços para que pudessem estabelecer a sua sede e também para a instalação de uma cantina social, disponibilizando, igualmente, o Mercado dos Lavradores para que os voluntários do CASA possam fazer regularmente a distribuição de refeições aos sem-abrigo.”

“A Autarquia atribuí também, durante o ano, uma importante dotação financeira ao Centro de Apoio ao Sem Abrigo, para que possam continuar a desenvolver todas as suas atividades”, acrescentou o autarca.

“Hoje, sete anos depois da CMF ter apostado no CASA como uma aliada nesta missão comum que é a de dar dignidade a pessoas em situação de sem-abrigo, procurando a sua inclusão na sociedade, o Presidente da Laps, Lapo Elkan, com a sua fundação de cariz filantrópico, encontrou também nesta associação um parceiro para dar continuidade às suas ações humanitárias no nosso país.”

O Presidente conclui que “é com enorme satisfação que a cidade do Funchal vê as entidades que têm sido acarinhadas desde sempre pela Autarquia serem reconhecidas internacionalmente, o que significa que os parceiros da CMF são referências de boas práticas a nível internacional, e que o investimento público que o Município faz nesta área social tem tido resultados visíveis e reconhecimento a nível europeu.”