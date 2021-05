Rúben Amorim desvaloriza possibilidade de Ronaldo acabar carreira no Sporting

O treinador do Sporting desvalorizou hoje, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave, a possibilidade de Cristiano Ronaldo terminar a carreira no clube de Alvalade.

Questionado há pouco sobre a importância de ter no plantel o craque madeirense, com a possibilidade de partilhar a experiência, o espírito competitivo e a maturidade do melhor jogador do mundo, Ruben Amorim respondeu assim: “Toda a gente gostara de contar com Cristiano Ronaldo, mas temos de saber viver o dia-a-dia”.

O técnico leonino coloca o foco no jogo de amanhã à noite com o Rio Ave e desvalorizou tal possibilidade. “Isso não interessa muito, eu sei lá o que vai acontecer no futuro”, despachou a questão dos jornalistas.

Ronaldo terminou a formação no Sporting, clube onde também se estreou como jogador profissional. Deixou Alvalade em 2003, para abraçar a proposta do Manchester United, quando tinha apenas 18 anos. Faz hoje precisamente 14 anos que o madeirense, ao serviço do Manchester United, foi considerado o melhor jogador do campeonato inglês pela Associação de Jornalistas de Futebol inglesa.

O Record avança na edição de hoje que há um pré-acordo com o jogador da Juventus para que rume a Alvalade após o término do contrato com o clube transalpino, em 2022.

É conhecida a simpatia da família pelo clube de formação do craque madeirense, desde logo pela matriarca Dolores Aveiro que faz questão de saudar os feitos dos leões. O apoio da família é determinante mas também a ligação do Sporting à Nike poderá ajudar o craque madeirense a regressar a ‘casa’.

O anúncio ‘naming’ da Academia do Sporting, que contará com o nome de Cristiano Ronaldo, anunciado em finais do ano passado por Frederico Varandas, revela também as boas relações entre a entidade formadora e o futebolista madeirense.

"Cristiano Ronaldo quer acabar o ciclo na Juventus e, depois, jogar dois anos no Sporting" Claudio Raimondi

A possibilidade de Cristiano Ronaldo regressar ao Sporting no final do contrato com a Juventus foi apresentada como dado adquirido pelo jornalista italiano Claudio Raimondi. "Cristiano Ronaldo quer acabar o ciclo na Juventus e, depois, jogar dois anos no Sporting", afirmou.

Em declarações no canal SportMediaset, Raimondi fez a revelação quando analisava a situação do goleador na Juve: "Não há condições que permitam Ronaldo deixar a Juventus, mesmo que estejam relacionadas com os seus patrocinadores. Ronaldo tem uma ideia para o futuro que posso revelar aqui em primeira mão", disse.

Sobre os rumores que têm colocado o craque madeirense na órbita de Real Madrid e Manchester United, o jornalista transalpino foi contundente: "Ronaldo não tem intenção de deixar a Juventus, ele quer cumprir o contrato, que só termina em 2022. O regresso a Espanha não é uma hipótese real e o United não tem os recursos financeiros para uma operação deste tipo", sentenciou.