"Vamos à procura de pontuar e se possível ganhar" ao Sporting

O treinador Manuel Machado afirmou hoje que o Nacional vai à "procura de pontuar e se possível ganhar", na visita ao líder invicto Sporting, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Nacional quebrou na última jornada um ciclo de dez derrotas consecutivas, ao vencer na receção ao Vitória de Guimarães por 1-0, com um golo de Pedro Mendes, mas Manuel Machado garante que "nunca é um bom momento para enfrentar equipas que têm um estatuto diferente e estão envolvidas em ganhar o título que lhe foge há já quase duas décadas".

Num jogo de antípodas, entre o primeiro e o último classificado, Manuel Machado encontra determinação para a conquista de pontos, considerando que a pontuação "mostra apenas a amplitude e a diferença que vai entre uma e a outra equipa".

"Vamos ter pela frente uma equipa que faz da competência a sua referência. É uma equipa cujo modelo tático tem estabilizado desde o princípio do campeonato, num 3X4X3 e com um rendimento que a diferencia de todos os outros", afirmou.

O técnico dos insulares diz que este será um "jogo de um grau de dificuldade muitíssimo elevado", pois o líder tem um "conjunto de dinâmicas já absorvidas", adiantando ter consciência que "todos os sinais do Sporting serão de alerta máximo", pois "não pode ter qualquer tipo de derrapagem nesta altura do campeonato".

"A pressão é igual, só que uma é negativa e a outra positiva. Enquanto o Sporting está num objetivo de topo de tabela, o Nacional está num objetivo de fuga à despromoção. O que espoleta a pressão é bem diferente", sublinha.

Contudo, estes fatores não retiram a ambição ao conjunto madeirense, que terá de ter o foco no que pode fazer, esperando que a sua equipa "num dia bom e o Sporting num dia menos bom, quer coletivamente quer ao nível das individualidades, que diferenciam em termos de qualidade".

"Teremos de ser concentrados, competentes e eficazes. Não vamos derrotados, de forma nenhuma, vamos na procura de pontuar e se podermos de ganhar", assegurou Manuel Machado.

O treinador considerou que o Nacional "tem tido uma retoma em termos de qualidade de jogo, que já poderia ter sido traduzido em mais pontos".

"Nunca se encontra uma causa única, quer para o sucesso, quer para o insucesso. Há sempre um conjunto de fatores que se conjugaram para que as coisas corressem menos bem, mas apesar da situação ser difícil é passível de ser revertida", afirmou.

Fora das opções para esta partida está o avançado Pedro Mendes que se encontra na equipa madeirense por empréstimo do Sporting, bem como Marco Matias, Lucas Kal e Francisco Ramos, por lesão. Em sentido inverso está o médio Nuno Borges que cumpriu castigo no jogo com o Vitória de Guimarães.

O Nacional, 18.º e último classificado, com 24 pontos, desloca-se sábado ao Estádio José de Alvalade, onde a partir das 20:30 defrontará o líder invicto, o Sporting, que soma 73 pontos, em partida relativa à 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Manuel Oliveira da AF do Porto.