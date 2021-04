Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros

As previsões meteorológicas para esta quarta-feira apontam para períodos de céu muito nublado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Há possibilidade de aguaceiros em geral fracos, mais frequentes nas vertentes norte e nas terras altas durante a tarde.

O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante norte.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de norte com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC