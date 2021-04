Joel Tagueu dá vitória ao Marítimo frente ao Sporting de Braga

O Marítimo venceu, esta noite, o Sporting de Braga por 1-0, num jogo disputado no Estádio do Marítimo, a contar para a 30.ª jornada da Liga NOS. O único golo do encontro foi marcado por Joel Tagueu aos 76 minutos.

O jogo contou com uma primeira parte ‘morna’ com alguma superioridade dos bracarenses que tentaram chegar mais vezes ao golo. Contudo, a melhor oportunidade iria pertencer ao Marítimo, que quase ao soar o apito para o intervalo mandou uma bola à trave, num lance protagonizado por Edgar Costa.

No regresso à partida, os verde-rubros recuperaram e conseguiram manter-se mais vivos no jogo. Mesmo assim, as investidas à baliza adversária aconteciam de ambas as partes.

Contudo, o golo sorriu a Joel que, de pé esquerdo, marcou para o Marítimo quando corria o minuto 76, num grande lance do camaronês.

O jogo terminou com uma maior pressão da equipa de Braga, que tentava reverter o resultado desfavorável, mas os maritimistas aguentaram bem a pressão.

Com este resultado, o Marítimo soma mais 3 pontos e iguala o Portimonense totalizando 33 pontos. Fixa-se no 12º lugar da tabela, tendo sido uma das primeiras equipas a disputar a 30.ª jornada. Já o Sporting de Braga mantém os 58 pontos e continua confortavelmente no 4.º lugar da tabela classificativa, com o Paços de Ferreira em 5.º lugar com 45 pontos.