Jorge Jesus abre a porta da titularidade à dupla Darwin/Seferovic

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, abriu hoje a 'porta' à hipótese de lançar uma dupla de avançados titulares composta por Darwin Núñez e Seferovic, no encontro de segunda-feira, da I Liga de futebol, frente ao Santa Clara.

Questionado sobre as melhorias no entendimento entre os dois avançados nos últimos encontros, em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico lembrou que o uruguaio tem sido prejudicado por uma tendinite, mas admitiu que a sua ideia para a equipa passa também passa pela utilização desses dois jogadores em conjunto.

"Não estou a dizer que vão jogar, como também não estou a dizer que não vão. Temos um treino amanhã [segunda-feira], que é um dos treinos que me tira muitas dúvidas, quando tenho alguma, em relação a lançar um ou outro jogador. Mas, pode acontecer amanhã [segunda-feira] aparecerem os dois no jogo, disso não tenho dúvida nenhuma", assumiu Jorge Jesus.

Além disso, o técnico sublinhou que "é muito importante" dois avançados que fazem dupla "conhecerem-se muito bem" em relação à "forma de jogar e de pensar o jogo de cada um", pelo que, com o evoluir da época, "é normal que isso esteja mais aprimorado e melhor".

No entanto, não abriu o jogo na totalidade em relação à utilização dos dois avançados em simultâneo, tal como não desvendou se vai voltar a recorrer a uma linha de três defesas centrais ou voltar a utilizar apenas dois, até para causar dúvidas no adversário.

"A pergunta que fez, também o treinador do Santa Clara vai fazer a ele, como é que eu vou jogar, com dois ou com três. E tudo isso, na minha perspetiva, é positivo. Claro que não lhe vou dizer, agora com qualquer dos dois sistemas a equipa está bem em relação à ideia que tem do jogo defensivamente e ofensivamente", explicou o treinador 'encarnado'.

Seja de que forma for, Jesus reconheceu que o Benfica "já não tem crédito" para perder mais pontos e está preparada para enfrentar um adversário que é "dos melhores deste campeonato" com o objetivo de ganhar e, se possível, com 'nota artística'.

"Tirando os quatro 'grandes', é a equipa com menos golos sofridos e com mais golos marcados. Sinais de que é uma boa equipa e estamos preparados. Queremos primeiro ganhar, se pudermos fazê-lo com uma grande exibição, melhor. Mas, o primeiro objetivo é ganhar os três pontos", apontou o treinador.

O Benfica recebe o Santa Clara no Estádio da Luz, na segunda-feira, em partida da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 19:00.

A equipa de Jorge Jesus vai tentar colocar pressão sobre o FC Porto, vencendo e reduzindo para três pontos a diferença para o segundo classificado, que só entra em campo, na visita ao Moreirense, a partir das 21:15.