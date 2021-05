55 processos de falência, insolvência e recuperação de empresas entraram nos tribunais da Madeira no último trimestre de 2020

No 4.º trimestre de 2020 entraram 55 processos de falência, insolvência e recuperação de empresas entrados nos tribunais judiciais de 1.ª instância da Comarca da Madeira. O total de processos entradas aumentou em termos trimestrais (44 no 3.º trimestre) mas diminuiu em termos homólogos (70 processos no 4. º trimestre de 2019)

Os dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), compilados de acordo com a informação fornecida pela Direção Geral de Política de Justiça (DGPJ), revelam assim um aumento trimestral de 25% nos processos e uma quebra homóloga de 21,4%.

A DREM revela ainda que, no 4.º trimestre de 2020, contabilizaram-se 49 processos findos, 43 (87,8%) dos quais terminaram em falência ou insolvência. Este número de falências/insolvências foi superior ao do trimestre anterior (39), mas inferior ao do trimestre homólogo (80).

Fonte DREM

"No que se refere ao tipo de pessoa envolvida nas falências/insolvências decretadas, o peso das pessoas singulares no total dos processos foi superior ao das pessoas colectivas, representando 62,8% do valor total". Com efeito, acrescenta a DREM, "das 43 falências/insolvências decretadas neste trimestre, 27 foram de pessoas singulares e 16 de pessoas colectivas. Este resultado está de acordo com a tendência habitual, sendo que apenas no 2.º trimestre de 2020 se verificou uma excepção, com o número de falências/insolvências decretadas de pessoas coletivas a superar o de pessoas singulares."