Madeira registou em Março último menos 75,1% de dormidas do que em Março de 2020

Em Março de 2021 contabilizaram-se na Região apenas 82,1 mil dormidas, ou seja, menos 75,1% do que em Março de 2020.

De acordo com a estimativa rápida do Turismo, divulgada há pouco pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, em Março último, "o sector do alojamento turístico deverá ter registado a entrada de 19,7 mil hóspedes e a realização de 82,1 mil dormidas, o que corresponde a variações homólogas de -70,7% e -75,1%, respectivamente (-88,3% e -90,0% emFevereiro, pela mesma ordem)."

A DREM revela ainda que as dormidas de residentes em Portugal terão diminuído 9,1% (-72,4% em fevereiro) atingindo as 33,1 mil e representando 40,3% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 83,3% (-92,2% no mês anterior), situando-se em 49,1 mil." Os hóspedes entrados com residência no País terão sido 11,5 mil, o que traduz um acréscimo de 7,7% (-67,0% em fevereiro) estimando-se os hóspedes não residentes em 7,1 mil (recuo homólogo de 82,4%, menos pronunciado que no mês anterior em que foi de 94,4%)", acrescenta,

Fonte DREM

Na Região, e também relativamente a Março último, os principais mercados emissores de não residentes apresentaram quebras bastante significativas nas dormidas. "O mercado britânico foi o que registou a quebra mais acentuada com -93,1% de dormidas (-95,9% em Fevereiro), seguido do alemão com -86,8% (-92,2%) e do francês com -72,3% (-89,5% no mês anterior)."

"Em Março, 59,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. A hotelaria contabilizou, no mês de referência, 41,9% dos estabelecimentos com movimento de hóspedes (42,6% em Fevereiro)", refere ainda a DREM