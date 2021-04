Venda de cimento na Madeira aumentou no primeiro trimestre do ano

No 1.º trimestre de 2021, as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira ascenderam às 34,6 mil toneladas. Segundo os dados apurados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e divulgados há pouco, este valor reflecte um aumento de 22,7% face ao trimestre anterior (28,2 mil toneladas). Comparativamente ao mesmo trimestre do ano anterior (31,1 mil toneladas), observou-se igualmente um crescimento de 11,5%.

"Por sua vez, o valor do cimento vendido na RAM no trimestre em referência ascendeu aos 3,8 milhões de euros, apresentando um aumento trimestral e homólogo de 24,9% e de 11,9%, respectivamente", acrescenta a DREM.