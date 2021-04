Tribunal de Contas analisou 163 processos de aquisições. Esta é a manchete do DIÁRIO desta terça-feira. Em 2020, foram recusados três vistos, um ao governo e dois às autarquias. Despesa pública controlada na Região ascendeu a 244 milhões de euros.

Alívio nas restrições. As novas regras para espectáculos, visitas aos lares e isolamento de viajantes já entraram em vigor. A partir de domingo, o início do recolher obrigatório é adiado para as 23 horas, abrindo espaço à retoma de várias actividades. Saiba tudo nesta edição.

E ainda a fraca procura por testes gratuitos nas farmácias, além da vacinação aos cuidadores informais, que avança hoje.

Governo foge da fiscalização “como o diabo da cruz”. Cafôfo acusa o executivo madeirense de criar “um plano de poupança reforma para aqueles que orbitam à sua volta”. Já o JPP pede auditoria à Inspecção Geral de Finanças a propósito do polémico registo de terrenos na Ponta do Pargo. Tudo para ler nesta edição.

Preço das casas na Madeira sobe 54% entre crises. Valor do mercado imobiliário aumentou 13% só no último ano. É outra das notícias em destaque no DIÁRIO desta terça-feira.

Guarda-nocturno impediu que moradia fosse assaltada pela sexta vez. Conheça toda a história.

No futebol, o Nacional voltou aos triunfos após 10 jogos sem vencer na I Liga e reacende a esperança da manutenção e o direito a sonhar. Toda a reportagem do jogo para ler nesta edição.