IV aCORDE chega amanhã ao fim na Assembleia Regional e em formato on-line

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação (DRE), Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA), promove a Sessão de Encerramento do IV aCORDE, no âmbito da comemoração do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, que terá lugar, amanhã, dia 30 de Abril, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Nesta sessão, decorrerá uma conferência do Investigador Paulo Esteireiro intitulada 'O processo de valorização dos cordofones tradicionais da Madeira: de Carlos Santos ao Parlamento', seguindo-se a sessão de entrega dos prémios Carlos Santos e Cândido Drummond de Vasconcelos.

A 4.ª edição do aCORDE encerra, como não poderia deixar de ser, com um concerto protagonizada pelo grupo Quarteto Moritz.

No que concerne aos prémios do aCORDE, é de referir que o Prémio Carlos Santos distingue "individualidades ou instituições que tenham contribuído de forma decisiva, e com particular impacto, para a defesa, promoção e preservação dos cordofones tradicionais madeirenses considerando a longevidade; o impacto na educação; a qualidade e relevância artística e a obra editada".

Por sua vez, o Prémio Cândido Drummond de Vasconcelos distingue um instrumentista de cordofones tradicionais madeirenses considerando "a qualidade e relevância artística; o percurso artístico/ou e profissional; o impacto artístico ao nível local, regional, nacional e internacional e a obra editada".

Esta cerimónia será transmitida em directo na página de Facebook da DRE/DSEA.

Programa do evento

- 15h00 - Conferência – “O processo de valorização dos cordofones tradicionais da Madeira: de Carlos Santos ao Parlamento” pelo investigador Paulo Esteireiro;

- 15h30 - Entrega dos Prémios Carlos Santos e Cândido Drummond de Vasconcelos;

- 16h00 - Concerto pelo grupo Quarteto Moritz.