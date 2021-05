Desemprego aumenta 22,8% face ao período homólogo

O desemprego registado na Madeira atingiu, no fim de Abril, um total de 20.188 pessoas. Um aumento de 22,8% face ao período homólogo de 2020. Em relação ao mês passado registou-se uma descida de 1,2%. Os números são adiantados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Apesar de ter descido ligeiramente face ao mês passado, o desemprego na Região tem registado aumentos e recuos desde Dezembro de 2020.

A Madeira é a região do país (em Março era a terceira) onde se registou o maior aumento no número de desempregados, em termos homólogos (+22,8%).

Nos dados disponibilizados pelo IEFP o Algarve ocupa o segundo lugar da tabela, com uma subida de 22,3% face ao período homólogo. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, que registou um aumento de 15,8% face ao mesmo período do ano passado. Nos Açores deu-se uma subida de apenas 0,4%. Actualmente a outra região autónoma regista 6.993 desempregados, menos 56 dos inscritos no mês passado.

Em termos totais existem 423.888 pessoas sem emprego no país, mais 8% face a Março de 2020, mas menos 2,1% face a Março deste ano.

Abril traz a boa notícia de, a nível nacional, e depois de quatro meses consecutivos o número de desempregados inscritos ter aumentado, neste mês ter-se invertido a tendência. Deu-se uma redução de cerca de 9 mil desempregados em relação a Março.

Na Madeira esse número foi de apenas 240.