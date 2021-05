Sérgio Vieira é o treinador do CD Nacional 2021/2022

Sérgio Vieira vai ser o treinador da equipa sénior de futebol do CD Nacional na temporada 2021/22.

O técnico de 38 anos, natural da Póvoa do Lanhoso, orientou, na época 2019/20, o Farense na II Liga e levou o clube à principal divisão do futebol português, feito que já tinha conseguido com o Famalicão.

Em Janeiro deste ano, quando a formação de Faro ocupava o último lugar, com 12 pontos em 15 jogos, Sérgio Vieira deixou o Farense. Volta agora à II Liga, para orientar o Nacional, tendo em vista o regresso ao principal escalão.

Em 2018/19 treinou o Famalicão, na II Liga, e na temporada anterior orientou o Moreirense na I Liga, tendo também chegado a acordo para deixar o comando técnico, quando o clube estava na zona de despromoção.

Sérgio Vieira já passou pelo futebol brasileiro, entre 2014 e 2018, orientando equipas como o São Bernardo, América Mineiro, Ferroviária e Atlético Paranaense.