Madeira já vacinou 50 mil com a segunda dose

Vinte por cento dos madeirenses já receberam a segunda dose da vacina e o nome da felizarda, porque recebeu um bouquet de flores, é Aurélia Correia.

Com as 50 mil doses administradas pelas 10h12 deste domingo, o processo de vacinação na Madeira vai de vento em popa e promete acelerar agora em Junho e ao longo do Verão. O objectivo é atingir as 175 mil pessoas vacinadas até Setembro, sendo que neste momento quase 144 mil vacinas já foram administradas (mais de 93.640 com a primeira dose).

Presente no momento, estiveram o secretário regional de Saúde e o Vice-presidente do Governo Regional, tendo o primeiro feito o balanço da vacinação na Madeira.

Atingir os 70% da população vacinada é o objectivo.