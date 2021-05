A requalificação da zona circundante ao farol da Ponta do Pargo está em marcha. A Câmara Municipal da Calheta já tem o projecto que classifica-o de “vanguardista” pretendendo executar a empreitada logo no início do próximo mandato com algumas garantias. Veja como irá ficar a reabilitação do espaço que o próprio presidente Carlos Teles mostrou em exclusivo ao DIÁRIO.

