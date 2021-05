Programa de natalidade na Calheta “não surtiu efeito”

Sofia Canha lamenta “a debandada de jovens” do município da Calheta sem que o executivo do social-democrata Carlos Teles consiga inverter, através de “políticas de emprego e de habitação”, o rumo da situação.

Ao lado do líder do PS-M e depois de visitar a unidade de turismo rural, Socalco Nature, a vereadora socialista afirmou que o programa de natalidade [Calheta d´ Esperanças] “não surtiu efeito” desejado, aliás, segundo a autarca, “a taxa de natalidade tem continuado a baixar”.

E o problema, apontou, tem sido a “falta de emprego” ou a precariedade salarial, factores que pesam na hora de decidir sendo a emigração a opção mais escolhida pelos calhetenses, resumiu num retrato ao concelho.

“Não é com apoios esporádicos ou ao nascimento de uma criança ou para os estudos que um casal se fixa” na Calheta, recriminou no final de uma visita à unidade Socalco Nature, não regateando elogios ao conceito diferenciador e à visão do empresário Octávio Freitas.