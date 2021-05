Programa da TVI ‘Mesa Nacional’ passa pelo Calhau da Lapa

O Calhau da Lapa, situado na freguesia do Campanário, foi o local escolhido para as gravações de um episódio do programa da TVI ‘Mesa Nacional’, onde o jornalista Paulo Salvador, juntamente com o repórter de imagem Ricardo Ferreira, percorrem o país à descoberta dos melhores petiscos da gastronomia nacional.

"Conhecido além-fronteiras pela sua beleza singular, o Calhau da Lapa é hoje uma área balnear e de lazer, com enorme potencial de desenvolvimento e afirmação turística que oferece um encontro com o mar e com águas límpidas azul-turquesa", destaca em comunicado a Autarquia da Ribeira Brava, que colaborou na gravação do programa que será transmitido nos primeiros dias do mês de Agosto.

As gravações decorreram durante todo o dia de quarta-feira, 26 de Maio, e contaram com a presença do chef Octávio, que preparou um almoço servido no pequeno cais.