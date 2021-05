Educação regional em alerta vermelho

Bom dia.

Há um Alerta vermelho na Educação é o tema que faz a manchete deste domingo, 30 de Maio de 2021. Ainda que não seja uma surpresa, dado que a "quebra progressiva da natalidade na Região está a complicar a preparação dos próximos anos lectivos", a verdade é que já em "2021/2022 será o último em que vão chegar ao 5.º ano mais de dois mil alunos". Aliás, reforçamos a ideia, que "há já concelhos incapazes de constituir equipas desportivas nas camadas mais jovens" e que "pais temem fecho da escola do Tanque no Monte". Leia o trabalho na dupla página 4 e 5.

Outra notícia que deve chamar à atenção do leitor é o do “Projecto vanguardista” na Ponta do Pargo. Contamos, com uma foto elucidativa que a "Autarquia da Calheta já tem em marcha a requalificação da zona circundante ao farol, que contempla um miradouro 360 graus e uma área comercial". Também merece uma dupla, nas páginas 10 e 11.

Também virada para o turismo, a notícia de que os Hoteleiros pedem suspensão de obra no Caniço. E explicamos que os "empresários repudiam calendário da intervenção na promenade, mas autarquia diz que não pára a empreitada", para ler na página 2, enquanto que noutra notícia o "secretário do Turismo dos Açores pede maior articulação entre os dois arquipélagos", para ler a entrevista a Mota Borges na dupla página 22 e 23.

Outra duas notícias fazem destaque na primeira página do seu DIÁRIO. Carlos Perdigão Santos é o novo gerente executivo da Porto Santo Line, a ler na página 3, é uma delas. A outra é a pensar nas eleições Autárquicas. Equipa PSD/CDS por Machico aposta no emprego, habitação e social, notícia que pode ler na página 7.

