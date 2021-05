Junta de Freguesia de Santa Cruz tem nova sede

Foi inaugurado hoje a nova sede da Junta de Freguesia de Santa Cruz, espaço há muito desejado, quer pela população desta Freguesia, quer pelos funcionários.

O novo espaço conta com as devidas acessibilidades para o acesso à população com mobilidade reduzida e/ou necessidades especiais, bem como as condições necessárias ao desempenho das funções de uma Freguesia, “condições que eram inexistentes no anterior espaço”, frisou o presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Paulo Alves.

“A inauguração deste novo espaço é o cumprimento de uma promessa dos vários executivos que passaram por esta Freguesia e que hoje, finalmente, é concretizada”, realçou o presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz.

Paulo Alves destacou o papel preponderante do executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz na concretização deste “sonho” pois, “graças à equipa presidida pelo presidente do Município, Filipe Sousa, foi possível adquirir um espaço digno para a atender os nossos fregueses”.

As novas instalações, localizadas na rua da Rochinha, Edifício Santa Cruz Village, loja C, foram adquiridas num valor total de 135 mil euros, valor que inclui a aquisição das instalações, equipamentos e as despesas de construção necessárias, partilhadas entre a Freguesia e a Câmara Municipal de Santa Cruz.

Filipe Sousa realçou o trabalho desenvolvido por todas as autarquias do concelho de Santa Cruz, no cumprimento dos compromissos assumidos e, acima de tudo, “no trabalho que realmente vai ao encontro do que a população necessita, tal como se verificava com as instalações da Junta de Freguesia de Santa Cruz”.

O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, em representação do Governo Regional da Madeira, por sua vez, frisou a importância das freguesias para a população local, num trabalho de proximidade vital.

Este momento, que contou com a presença da Banda Filarmónica de Santa Cruz, permitiu também que fosse tocado, pela primeira vez, o hino da Freguesia, que tem letra e música da professora Fátima Quintal e arranjo do Mestre Armando Santos.