Citroen DS3 Sport Chic: para que possa desfrutar de todo o prazer de uma condução segura!

É esta a viatura em destaque este fim-de-semana no Megamotor.

Viatura citadina, a gasóleo, económica e ideal para quem procura um desportivo para o dia-a-dia, com bom andamento, mas que simultaneamente lhe permite desfrutar de todo o prazer de uma condução segura.

Viatura com muito equipamento de fábrica, designadamente os faróis Led; o rádio com entrada USB e Bluetooth, os sensores de estacionamento, os espelhos rebatíveis electricamente, as jantes de rodado 17, entre outros, equipada com motor 1.6 de cilindrada, com 120 cavalos de potência e caixa manual de 6 velocidades e a bom preço: 13 900! E como o nosso objectivo é responder sempre às necessidades dos nosso clientes damos-lhe ainda a possibilidade de a adquirir através de um financiamento desde 186, 39 euros por mês, sem entrada inicial, com garantia de 12 meses e com possibilidade de retoma mesmo com dívida.

Estamos ao seu dispor para qualquer esclarecimento que necessite através do 291934107/913454545 e 913454540 ou viste-nos na Estrada João Gonçalves Zarco nº 88, no centro do Caniço.

Para mais veículos consulte o nosso site: www.megamotor.pt