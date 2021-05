Kai Havertz dá a segunda Champions ao Chelsea

O alemão Kai Havertz é, aos 21 anos, o herói dos londrinos do Chelsea, ao marcar o único golo da final da Liga dos Campeões que terminou há momentos no Estádio do Dragão, no Porto.

Vitória sobre os rivais do Manchester City, que surgiu com um golo marcado aos 42 minutos. O clube londrino conquistou pela segunda vez a taça mais cobiçada das competições de clubes, após o primeiro título em 2012.

A final da Champions disputou-se em Portugal, após a escolha inicial, Istambul, ter sido relegada por causa das restrições aos viajantes para a Turquia à conta da pandemia de covid-19.

No estádio estiveram cerca de 16 mil adeptos britânicos.