Madeirense eleito vice-presidente da Federação Europeia de Squash

O madeirense Luís Ferreira foi eleito no passado dia 1 de Maio de 2021 como vice-presidente da Federação Europeia de

Squash (ESF) com 79% dos votos, durante a Assembleia Geral da instituição europeia.

Pela primeira vez na história da federação, um português ocupa tal cargo, sendo-lhe reconhecido o seu relevante papel

no reconhecimento desta modalidade desportiva.

O também presidente da Federação Nacional de Squash servirá um mandato de três anos, no qual tem como propósito a definição de uma estratégia de comunicação e marketing para ESF mais actualizada, abrangente e audaz. Segundo o próprio, “esta eleição é um marco na história da FNS confirmando a importância da contribuição portuguesa na promoção e crescimento do squash a nível Europeu, nomeadamente na organização de Campeonatos Europeus”.

Actualmente, a Federação Europeia de Squash é presidida por Hugo Hannes (Bélgica) e tem, em conjunto com Luís Ferreira, mais três vice-presidentes - Thomas Troedsson (Suécia), Rosie Barry (Irlanda) e Jim Hay (Escócia). Conta ainda com Peter Derrick (Inglaterra), na qualidade de secretário da empresa e tesoureiro, no Conselho de Administração da ESF.

Segundo o Presidente da ESF, Hugo Hannes: “O papel do agora vice-presidente da ESF – Luís Ferreira – e da sua equipa, têm sido fundamentais no desenvolvimento do Squash Português, de tal modo que no início de 2021 foi atribuída à FNS a qualidade de Utilidade Pública Desportiva”.

Luís Ferreira acumula o cargo de vice-presidente da ESF com o de Presidente da FNS além de desempenhar funções de 'lead coordinator' nas áreas de controlo financeiro e de gestão na empresa Deloitte há mais de 20 anos, colaborando com diferentes profissionais tanto no mercado nacional como internacional.