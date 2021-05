ISAL celebra protocolo com Instituto Ibero-americano de Compliance

O Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL celebra hoje um protocolo de cooperação com o Instituto Ibero-americano de Compliance (IIAC), sediado em Porto Alegre, no Brasil, que é resultado da parceria internacional desenvolvida com aquela instituição brasileira, para a realização do 1.º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade, que se irá se realizar no ISAL, nos próximos dias 11 e 12 Agosto.

O protocolo, que será celebrado, pelas 18 horas, no ISAL, tem por principais objectivos a promoção da cooperação científica, tecnológica e cultural entre os centros de investigação das respectivas instituições, nas diferentes áreas de atuação das instituições, nomeadamente, na Gestão, Turismo e Hotelaria, “numa ótica de intercâmbio de meios, recursos e internacionalização”.

O protocolo prevê ainda a promoção da mobilidade internacional de alunos e docentes de ambas instituições, assim como a organização e lecionação de cursos conjuntos, entre outras propostas.

Sancha Campanella, vice-directora geral do ISAL, disse que “este será um importante meio para a disseminação e divulgação dos esforços empregues na realização de investigação e trabalhos académicos”.

De referir que, no decorrer desta semana, será apresentado publicamente o 1º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade.