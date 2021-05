Mayra Santos 'dobrou' as Achadas das Cruz

A nadadora Mayra Santos leva quase quatro horas a nadar, cumprindo, há instantes, o quilómetro 9,2 numa altura em que passava pela Ponta do Tristão Vaz Teixeira, próximo do Calhau das Achadas do Porto Moniz, naquela que é a primeira travessia entre a Ponta do Pargo e o Porto Moniz em mar aberto.

As condições de mar estão favoráveis ainda que tenha uma corrente marítima e algum vento de frente, mas a atleta que iniciou o trajecto às 8h08 está aguentar o percurso de 15 quilómetros que termina no porto de abrigo tendo feito uma ligeira paragem para ingerir alguns alimentos para não ficar desidratada.

Antes de sair esta manhã do Porto de Recreio da Calheta a nadadora estava confiante de completar o trajecto em 6 horas apesar de reconhecer que a ondulação e as correntes a Norte são sempre mais complicadas e que obrigam maior desgaste físico.