SESARAM confirma incidente com bebé no Hospital do Funchal

Rafaela Fernandes, presidente do Conselho de Administração do SESARAM, confirmou o “incidente” ocorrido esta manhã com um bebé no piso 4 do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Uma notícia avançada em primeira mão pelo DIÁRIO.

A presidente confirmou que os pais não acataram uma orientação da equipa médica de enfermagem, uma vez que a situação de alta do bebé estava pendente do encaminhamento feito à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco após avaliação por parte do Serviço Social.

“Em função dessa situação foi cumprido o protocolo de segurança e pedida a intervenção da PSP para impedir que pais levassem bebé sem alta clínica”, adiantou.