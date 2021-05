José António Garcês quer consolidar trabalho que tem vindo a realizar em São Vicente

Perante uma plateia de militantes e na presença do Presidente do PSD/M, Miguel Albuquerque, José António Garcês – que se candidata, pela terceira vez e, neste caso, pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal de São Vicente – reafirmou que a sua grande prioridade, para o próximo mandato, passa por consolidar o trabalho que tem vindo a realizar no concelho, a favor das populações.

Um trabalho que considera ter sido concretizado a pensar no desenvolvimento de São Vicente, em todas as áreas e sectores de actividade e que, agora, nesta sua última candidatura ao executivo municipal, “tem todas as condições para ser reforçado”, a par do necessário combate à desertificação que assume como bandeira através de mais investimento e criação de emprego.

José António Garcês lembrou que as medidas da maior importância que foram por si tomadas ao nível da educação, do turismo e da agricultura, paralelamente às estratégias seguidas na área económica e social, garantindo que é todo esse trabalho que carece, agora, de ser potenciado, para o futuro, sobretudo numa lógica de afirmar São Vicente como um concelho bom para se viver e onde as pessoas tenham maior qualidade de vida.

Ciente do trabalho que tem pela frente, mas, também, motivado e confiante na escolha que será feita pela população, o candidato sublinhou o seu compromisso com o concelho e disse contar com todos para avançar com o seu projeto autárquico. Oportunidade em que também endereçou uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que estiveram e que continuam ao seu lado, dirigindo uma palavra de apreço especial à JSD/M, estrutura que representa as novas gerações e o futuro pelo qual importa continuar, afincadamente, a trabalhar.

Palavras proferidas durante um encontro de militantes onde o candidato viu ser reiterada toda a confiança por parte do Presidente do Partido, que também se mostrou confiante no resultado a alcançar, em São Vicente, nas próximas Eleições Autárquicas.