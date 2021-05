Filipe Sousa desafia “elementos do PSD a justificar suspeitas infundadas” sobre apoio às cirurgias

O presidente do grupo parlamentar JPP, Filipe Sousa, denunciou “a postura dos elementos do PSD que ocupam diversos cargos legitimados pelo povo, desde o Governo à Assembleia e que encaram os programas sociais desenvolvidos pela autarquia de Santa Cruz, como uma ofensa”. Palavras proferidas à margem de uma iniciativa que decorreu esta manhã em frente aos Paços do Concelho, em Santa Cruz.

Segundo Filipe Sousa, edil da Câmara Municipal de Santa Cruz, os programas sociais encontram-se devidamente regulamentados e publicados pela autarquia. “Ofensa são as falhas onde o Governo PSD/CDS falhou e falha, como a saúde”, realçou.

De forma desonesta e não honrando o juramento que fizeram para defender a população e exercerem o cargo que lhes foi confiado pelo povo, com honestidade, lançam suspeitas e ignoram, por completo, os interesses das pessoas, porque só lhes interessa os objectivos eleitorais e partidários. Filipe Sousa, presidente JPP

Filipe Sousa lançou um desafio: “essas pessoas venham falar com a população que está a ser apoiada, nomeadamente, nos apoios às pequenas cirurgias” pois, “é a elas, e não a mim, que ofendem, quando atiram a um programa social que faz tanta diferença na vida das pessoas”.

Deixo dois exemplos: venham falar com uma senhora da Camacha que estava há anos na lista de espera para uma operação às cataratas e que, há 12 anos que já não conseguia ver os filhos; venham falar com a mãe de uma criança que não dormia bem, não descansava devidamente, o que influenciava o seu rendimento escolar, a sua alegria, o seu próprio desenvolvimento pois estava há demasiado tempo à espera de uma cirurgia ao nariz. Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

“Essa gente do PSD, do Governo à Assembleia, que venha olhar nos olhos destas pessoas, que venham criticar e questionar, lançando suspeitas infundadas, sobre os apoios que receberam e que lhes permitiu uma melhor qualidade de vida”, concluiu Filipe Sousa.